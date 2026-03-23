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“Con nháy mắt 3 lần để cảm ơn bạn đọc báo Dân trí!”

Nằm trong căn lán sắp đổ sập, Tuyến gửi lời cảm ơn tới những người đã thương lấy số phận của em bằng một hành động đặc biệt.
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