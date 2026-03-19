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Con gái đám hỏi, mẹ mời hội phụ nữ cả làng đến ăn mừng như hội

Ngày ăn hỏi của Mai Thị Hải Anh (Hải Phòng) bất ngờ trở thành một sự kiện “có một không hai”, khi hàng trăm cô, bác, trong hội phụ nữ của làng đến dự.
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