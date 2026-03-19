Con gái lấy chồng, mẹ mời 500 phụ nữ làng xếp hàng gần cây số đón nhà trai

Bất ngờ khi phụ nữ cả làng tới dự đám hỏi

“Tôi thực sự bất ngờ. Sáng sớm hôm đó, vừa bước ra cửa đã thấy các cô, các bác đứng kín trước nhà, ai cũng ăn mặc đẹp, cầm hoa tươi để dự đám hỏi của mình”, Hải Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí về khoảnh khắc đám hỏi của cô diễn ra ngày 23/1 vừa qua.

Con gái đám hỏi, mẹ mời hội phụ nữ cả làng đến ăn mừng như hội (Nguồn: Mai Dung).

Hải Anh hiện làm việc tại Hà Nội, cách đây vài tháng cô cùng bạn trai quyết định kết hôn sau một thời gian dài tìm hiểu. Sau khi hai bên gia đình thống nhất, cặp đôi chọn ngày làm lễ ăn hỏi. Bố mẹ Hải Anh là người chu toàn, lo toan mọi việc nên sát ngày ăn hỏi cô mới về, trong đầu vẫn nghĩ đây sẽ là một buổi lễ ấm cúng, gọn gàng giữa hai gia đình.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ngay trong buổi sáng lễ nạp tài, gần 500 người, chủ yếu là các cô, các bác trong hội phụ nữ của làng, đã có mặt đông đủ.

“Khi thấy đông người như vậy, tôi cũng ngỡ ngàng hỏi mẹ sao lại mời nhiều thế. Mẹ chỉ cười, nói đơn giản: Con gái lấy chồng thì khao cả làng cho vui”, Hải Anh kể lại.

Theo Hải Anh, mẹ cô là người năng nổ, tích cực tham gia nhiều hoạt động tại địa phương như hội phụ nữ, câu lạc bộ dân vũ hay các nhóm sinh hoạt cộng đồng. Nhờ vậy, bà có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều người. Tuy nhiên, kế hoạch “mời cả làng” này lại được giữ kín đến phút chót, khiến chính cô cũng không kịp chuẩn bị tâm lý.

Hội phụ nữ xếp hàng dài hàng gần cây số từ đầu làng vào đến nhà cô dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ đến chung vui, các cô, các bác còn trực tiếp hỗ trợ gia đình từ A đến Z. Người đón khách, người chuẩn bị cỗ bàn, người lo trang phục, trang điểm… tất cả đều diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp như một ngày hội thực sự.

“Ai cũng nhiệt tình, chủ động giúp đỡ. Nhìn mọi người tất bật mà vui vẻ, tôi thấy rất biết ơn”, Hải Anh xúc động nói.

Niềm vui còn kéo dài đến tận buổi tối khi mẹ cô thuê DJ (người chơi nhạc) để cả làng cùng múa hát, nhảy múa. Với Hải Anh, ngày ăn hỏi không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt, đầy ắp tiếng cười và tình làng nghĩa xóm.

Các cô, các bác trong hội phụ nữ, bạn của mẹ Hải Anh xếp hàng chào đón đoàn nhà trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không dừng lại ở đó, hội phụ nữ trong làng chuẩn bị những món quà thiết thực cho đôi vợ chồng trẻ như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bộ ấm chén…

“Chính sự yêu quý mà mẹ nhận được từ mọi người đã làm nên một ngày vui trọn vẹn cho mình. Từ các cô trong hội dân vũ, các cô giáo trường tiểu học đến các thành viên trong câu lạc bộ của làng… tất cả đều nhiệt tình góp mặt”, cô gái chia sẻ.

Đám hỏi hiếm có ở quê

Chia sẻ về việc mời hội phụ nữ trong làng đến dự lễ ăn hỏi của con gái, bà Phạm Ngọc Thoáng - mẹ của cô dâu - cho biết, chính bà cũng không khỏi bất ngờ khi có tới khoảng 500 người đến chung vui.

Theo bà Thoáng, khi con gái báo hỷ, bà có chia sẻ với chị em trong hội phụ nữ và mời mọi người đến chung vui cùng gia đình, dự bữa cơm thân mật.

Các bác, các cô trong hội phụ nữ cùng nhau mặc áo dài đỏ đến chung vui tại đám hỏi của Hải Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, đến ngày làm lễ ăn hỏi cho con gái, bà cũng bất ngờ khi hội chị em phụ nữ trong làng đến đông đủ, phụ giúp. Không chỉ thế, mọi người còn ăn diện áo dài, trang điểm, cầm hoa xếp hàng hai bên đường để chào đón nhà trai, khiến đám hỏi của con gái bà càng trở nên vui vẻ.

“Chính mọi người đã cùng nhau góp sức để tạo nên một buổi lễ ý nghĩa, rộn ràng mà từ trước đến nay ở quê tôi hiếm khi có được”, bà xúc động chia sẻ.

Ghi lại khung cảnh “hoành tráng” khi các cô, các bác trong hội phụ nữ làng đồng loạt đến dự lễ nạp tài của em gái mình - Mai Dung (30 tuổi) - chị gái cô dâu đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Dung cho biết, bản thân cô lập gia đình với thời điểm Covid-19, nên khách mời hạn chế. Đến khi em gái lấy chồng, nhìn thấy khách khứa đông đủ, các cô, các bác tham gia chung vui với em cô rất mừng.

Gia đình Hải Anh chụp ảnh lưu niệm cùng nhau trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dung đăng video chỉ với mục đích lưu giữ kỷ niệm trong ngày vui của gia đình, hoàn toàn không nghĩ rằng câu chuyện lại lan tỏa mạnh mẽ đến vậy.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ khi cô dâu “được cả làng đưa đi lấy chồng”, đồng thời khen ngợi tình làng nghĩa xóm gắn bó, ấm áp hiếm có.

Dung cho biết thêm, cuối tuần này đám cưới của em gái sẽ được tổ chức tại nhà hàng, và hội phụ nữ làng cũng sẽ tham dự để chung vui.