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Con đường tử thần dành cho lực lượng Ukraine gần Konstantinovka

UAV à các loại hỏa lực khác của Nga đã biến các huyết mạch gần Konstantinovka thành những xa lộ tử thần dành cho lực lượng Ukraine.
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