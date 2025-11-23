Video
video cùng chuyên mục

Con cua lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau năm 2025

“Tôi sẽ tặng con cua Cà Mau giành giải nhất cho phân viện nghiên cứu để lưu giữ làm tiêu bản”, đại diện đơn vị sở hữu con cua này cho biết.
Đọc thêm : Con cua lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau năm 2025 sẽ được làm gì?