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Còi hủ rú lên dồn dập ở thành phố Tel Aviv, Israel. Tên lửa Iran đang tới

Còi báo động rú lên liên hồi ở thành phố Tel Aviv, Israel. Tên lửa Iran đang lao tới.
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