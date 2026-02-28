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Còi báo động vang lên ở Haifa khi Israel phát hiện Iran phóng tên lửa

Tiếng còi báo động dồn dập vang lên ở thành phố biển Haifa khi lực lượng phòng vệ Israel (IDF) phát hiện Iran phóng tên lửa trả đũa.
Đọc thêm : Iran phóng tên lửa, bắt đầu phản đòn - Israel báo động khẩn