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Còi báo động ở Jerusalem khi Israel phát hiện đợt phóng tên lửa mới

Còi báo động vang lên ở Jerusalem khi Israel phát hiện đợt phóng tên lửa mới của Iran.
Đọc thêm : Iran phóng tên lửa, bắt đầu phản đòn - Israel báo động khẩn