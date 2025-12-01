Video
video cùng chuyên mục

Cố vượt khi phía trước bụi mờ, ô tô đâm vào đuôi xe vệ sinh môi trường

Việc vệ sinh đường đã thổi tung bụi lên, làm mờ cả hai làn đường cao tốc, khiến việc di chuyển của các xe gặp nguy hiểm.
Đọc thêm : Cố vượt khi phía trước bụi mờ mịt, ô tô đâm vào đuôi xe vệ sinh môi trường