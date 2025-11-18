Video
Cỏ voi - Nguồn thức ăn chính của hươu sao

Để chủ động nguồn thức ăn cho hươu, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh đã chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ voi.
