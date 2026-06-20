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Cơ thể độc đáo khiến thằn lằn cá sấu mắt đỏ trở thành vật nuôi yêu thích

Một loài thằn lằn đặc hữu trên đảo New Guinea, hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới, sở hữu dáng vẻ bề ngoài giống với loài rồng thường thấy trên phim ảnh.
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