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Cơ sở dầu mỏ của Iran bốc cháy dữ dội sau trận tập kích

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Iran đã gây ra các đám cháy lớn.
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