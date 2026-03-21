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Cơ sở của Mỹ ở Kuwait bốc cháy sau hỏa lực dữ dội từ Iran

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bốc lên tại cơ sở của Mỹ ở Kuwait sau hỏa lực dữ dội của Iran.
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