Cơ quan điều tra "dựng toàn cảnh" vụ thảm sát 4 người

(Dân trí) - Trong buổi họp báo chiều 22/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin toàn bộ về vụ thảm sát 4 người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An; tái hiện hoàn cảnh gây án; hành trình truy tìm hung thủ; chiến công phá án...<br><a href="http://dantri.com.vn/phap-luat/vu-tham-sat-4-nguoi-chi-tiet-vo-chanh-khong-phai-la-manh-moi-duy-nhat-1102102.htm"><b> >> Vụ thảm sát 4 người: Chi tiết vỏ chanh không phải là manh mối duy nhất</b></a><br><a href="ht