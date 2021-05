Cô giáo mở lớp học buổi tối để “truyền lửa” văn chương cho học trò

Nhiều năm nay, cô Linh vẫn duy trì lớp học vào buổi tối do cô tình nguyện mở ra để dạy miễn phí cho học sinh. Lớp học không chỉ là nơi để truyền thụ kiến thức mà còn là cơ hội để cô và học trò trao đổi, chia sẻ về kiến thức Văn học, niềm say mê đối với văn chương. Cũng chính vì ý nghĩa đó mà lớp học đặc biệt mang tên Niềm vui do cô giáo Lê Nam Linh- giáo viên Ngữ Văn, trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn (tỉnh Quảng Trị) đứng lớp đã thu hút rất nhiều học sinh theo học. Và, tất cả những học sinh có tình yêu đối với môn Ngữ Văn, say mê văn chương, cô Linh sẵn sàng nhận vào học, các em học sinh cũng đến lớp một cách chuyên cần, không hề bỏ sót bất cứ buổi học nào.