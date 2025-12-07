Video
Cô gái trở thành tâm điểm khi ăn mặc như robot tại trung tâm thương mại

Một cô gái đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong bộ trang phục giống hệt như robot.
