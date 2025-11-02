Video
video cùng chuyên mục

Cô gái trở thành bạn với bầy khỉ vì thường xuyên chia sẻ bữa ăn

Một cô gái sống tại tỉnh Saraburi (Thái Lan) đã trở thành bạn thân của bầy khỉ hoang sống gần văn phòng vì cô thường xuyên chia sẻ bữa ăn trưa cho lũ khỉ.
