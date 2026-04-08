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Cô gái thoát chết trước đầu xe ben ở Hải Phòng

Bị xe ben húc phía sau, cô gái và xe máy bị đẩy đi vài trăm mét. May mắn một người bên đường phát hiện sự việc đã vội vàng cảnh báo cho tài xế.
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