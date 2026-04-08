Nữ ân nhân cầm chổi ra hiệu, cứu cô gái Hải Phòng thoát chết trước ô tô

Hơn 16h ngày 6/4, hoàn thành xong một số công việc, chị Linh (sống ở phường Hồng An, Hải Phòng) di chuyển theo hướng từ Quán Toan đến cầu Kiền để về nhà. Tới đoạn đường gần trường cao đẳng hàng hải, cô gái cảm nhận phương tiện có dấu hiệu lảo đảo.

"Tôi nghĩ xe bị nổ lốp hay mất phanh, ngoái đầu lại mới biết một chiếc ô tô ben đã húc vào phía sau. Đuôi xe máy mắc kẹt vào đầu xe ben, tôi bị đẩy đi khoảng 500m nhưng may mắn thoát chết", chị Linh bàng hoàng kể.

Người phụ nữ cầm chổi báo hiệu cho tài xế (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video ghi lại diễn biến sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số ý kiến bình luận cho rằng, chị Linh rất may mắn vì không bị tai nạn nghiêm trọng và thoát chết trong gang tấc.

Theo nữ tài xế, thời điểm xe máy bị xe ben đẩy đi, bản thân rất hoảng loạn, cố gắng giữ chắc tay lái và liên tục kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tôi từng định nhảy ra khỏi xe máy để thoát thân, nghĩ chắc chắn sẽ chết vì tình huống quá nguy hiểm. Xe máy bị kẹt vào xe ben, không đổ ra đường nên tôi không bị chui vào gầm", nạn nhân nhớ lại.

Vài giây sau, một người phụ nữ đang quét dọn trước nhà phát hiện sự việc, nhanh chóng cầm chổi ra hiệu, cảnh báo tài xế. Khi đó, người điều khiển xe ben mới giảm tốc độ và dừng phương tiện.

"Tôi hoảng loạn bỏ lại xe máy, vội vàng chạy vào lề đường, không nghĩ mình còn sống", chị Linh bày tỏ.

Cô gái thoát chết trước đầu xe ben ở Hải Phòng (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Trước một số ý kiến cho rằng xe máy đi vào "điểm mù" của xe ben, nữ tài xế cho rằng, thời điểm xảy ra sự việc, cô đang lưu thông theo hướng thẳng với tốc độ 40km/h, không vượt các phương tiện khác. Còn xe ben chuyển từ làn ngoài vào làn trong để vượt xe container, có thể thiếu quan sát nên không nhìn thấy xe máy.

Sau sự việc, mỗi lần nghĩ lại tình huống cận kề cái chết, chị Linh vẫn hoang mang, sợ hãi.

Được biết, chiếc xe máy của chị Linh chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi, đã được sửa chữa xong.