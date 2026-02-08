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Cô gái liều mạng ngồi sát đường sắt khi tàu đang đến để “sống ảo”

Chỉ vì một đoạn video “sống ảo”, cô gái đã liều lĩnh ngồi sát đường tàu để quay khoảnh khắc đoàn tàu đang chạy đến, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.
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