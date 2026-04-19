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Cô gái gây tai nạn vì sang đường bất cẩn

Cô gái đi xe máy sang đường mà không giảm tốc độ và quan sát, gây ra tai nạn cho một người đi xe máy khác. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Huế.
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