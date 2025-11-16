Video
video cùng chuyên mục

Cô gái gặp tai nạn “dở khóc, dở cười” với cửa kính

Dường như cửa kính quá sạch và bóng khiến cô gái không thể quan sát rõ, dẫn đến một sự cố “dở khóc, dở cười”.
Đọc thêm : Clip “xe cảnh sát mở đường hỗ trợ đưa người đi cấp cứu” nổi bật tuần qua