Video
video cùng chuyên mục

Cô gái đi xe máy suýt lao vào gầm xe tải vì chạy ngược chiều

Dù đoạn đường có đông xe trọng tải lớn đang di chuyển, cô gái vẫn liều lĩnh điều khiển xe máy đi vào làn ngược chiều, suýt dẫn đến tình huống đáng tiếc.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe máy cắt ngang đường bị ô tô bán tải tông trúng