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Cô gái bị tông ngã vì qua đường mà không quan sát

Cô gái điều khiển xe máy sang đường mà không quan sát phía sau, bị một chiếc xe máy lao đến tông trúng, khiến những người ngồi trên xe bị ngã ra đường.
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