Video
video cùng chuyên mục

Cô gái bị cá mập lôi đi khi đang lặn biển

Một nữ thợ lặn người Úc đã phải đối mặt với khoảnh khắc thót tim khi cô bị con cá mập hổ lôi đi.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc cô gái bị cá mập lôi đi khi đang lặn biển