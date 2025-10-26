Video
video cùng chuyên mục

Cô gái bị cá mập cắn khi đang lặn biển

Một cô gái đến từ Úc trong khi đang trải nghiệm bơi cùng cá mập ngoài khơi Maldives đã bất ngờ bị một con cá mập cắn vào chân.
