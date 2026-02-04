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Clip tuyên truyền, phổ biến pháp luật gây sốt mạng xã hội

Clip tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do chiến sĩ công an cùng một rapper trẻ tại Huế dàn dựng đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
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