"Sốt" với clip của 2 anh em là công an và rapper trẻ tại Huế

Ngày 4/2, lãnh đạo Công an xã A Lưới 1, thành phố Huế thông tin, đơn vị rất ủng hộ việc cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giới trẻ địa phương sáng tạo nội dung tuyên truyền pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, một clip tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được dàn dựng bởi chiến sĩ Công an xã A Lưới 1 và một rapper trẻ, đã nhanh chóng gây chú ý với hơn 2.700 lượt bình luận và hơn 4.500 lượt chia sẻ trên Facebook.

Hai anh em ruột, một là chiến sĩ công an, một là rapper, đã cùng nhau xây dựng nội dung tuyên truyền gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip của Công an xã A Lưới 1).

Clip dài hơn một phút, mô tả cảnh thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và nẹt pô trên đường. Bất ngờ, một chiến sĩ công an xuất hiện phía sau yên xe, khiến thanh niên này giật mình.

Sau đó, thanh niên bị lập biên bản, kèm theo những thông tin về mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm giao thông được lồng ghép một cách dí dỏm, ngắn gọn và dễ hiểu.

Ngay sau khi được đăng tải trên trang Facebook của Công an xã A Lưới 1, clip đã lan truyền mạnh mẽ, tạo nên "làn sóng" trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú với nội dung hài hước nhưng vẫn truyền tải hiệu quả thông điệp về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp clip trở nên "viral" (nổi tiếng) là sự góp mặt của rapper trẻ David Nộp (tên thật là Phạm Trung Hiếu, 23 tuổi, người Tà Ôi, trú tại xã A Lưới 1).

David Nộp, nổi tiếng trong giới trẻ sau chương trình Rap Việt mùa 4, đã có nhiều clip hài hước mang thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Anh từng là thành viên đội Suboi tại Rap Việt và gây ấn tượng với khán giả bằng những bài nhạc độc đáo.

Clip tuyên truyền, phổ biến pháp luật gây sốt mạng xã hội của Công an xã A Lưới 1 (Video: Công an cung cấp).

Chủ nhân của clip tuyên truyền này là Thượng úy Phạm Đức Huỳnh, Bí thư Chi Đoàn Công an xã A Lưới 1. Anh Huỳnh chính là anh ruột của rapper David Nộp và được đơn vị đánh giá là một cán bộ tuyên truyền trẻ đầy nhiệt huyết.

Chia sẻ về thành công của clip, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh cho biết anh đã ấp ủ ý tưởng xây dựng các clip tuyên truyền pháp luật với phong cách hài hước trên mạng xã hội từ lâu.

Anh nhận thấy việc tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc thiểu số ở xã vùng cao biên giới A Lưới 1 gặp nhiều khó khăn. Do đó, khi nhận thấy giới trẻ địa phương sử dụng mạng xã hội phổ biến, 2 anh em đã bàn bạc thực hiện clip theo phong cách ngắn gọn, hài hước và dễ hiểu.

Với sự đồng ý của lãnh đạo Công an xã, 2 anh em đã cùng nhau xây dựng kịch bản, quay và dựng clip. Với kinh nghiệm của mình, David Nộp đã đảm nhiệm phần dựng nội dung theo phong cách quen thuộc của anh. Bất ngờ, sau khi đăng tải, clip đã lan truyền rộng rãi, thậm chí được nhiều trang mạng của Bộ Công an dẫn lại.

"Sắp tới, tôi và Nộp sẽ tiếp tục xây dựng những clip tương tự để tuyên truyền pháp luật, đặc biệt nhắm vào đối tượng là các bạn trẻ," anh Huỳnh chia sẻ.