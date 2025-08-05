Video
video cùng chuyên mục

Clip ô tô điện Trung Quốc đâm "rụng đầu" xe tải gây tranh cãi nảy lửa

Clip thử nghiệm va chạm do hãng xe điện Trung Quốc công bố đã gây tranh cãi kịch liệt và làm dấy lên những nghi ngờ về tính chân thực.
Đọc thêm : Clip ô tô điện Trung Quốc đâm "rụng đầu" xe tải gây tranh cãi nảy lửa