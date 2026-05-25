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Clip dòi xuất hiện trong hộp xôi

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ phản ánh dòi xuất hiện trong hộp xôi do người dân mua tại một cơ sở kinh doanh.
Đọc thêm : Tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh vụ dòi lúc nhúc bên trong hộp xôi