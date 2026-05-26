Tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh vụ dòi lúc nhúc bên trong hộp xôi

Ngày 26/5, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra thông báo tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh H.P., ở thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên, do bà T.T.T.H. làm chủ.

Chính quyền xã Cồn Tiên yêu cầu cơ sở H.P. tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm từ ngày 26/5 đến khi khắc phục đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh H.P. (Ảnh: Vũ Ngọc).

Cơ sở kinh doanh H.P. bị cơ quan chức năng xã Cồn Tiên phát hiện các vi phạm, gồm: để xảy ra vụ việc thực phẩm có dòi trong thức ăn bán cho khách hàng; không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy khám sức khỏe của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm đã hết hạn.

Chính quyền xã Cồn Tiên yêu cầu cơ sở H.P. tiêu hủy các sản phẩm, thực phẩm không bảo đảm an toàn, tổng vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm, khắc phục đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 25/5, cơ quan chức năng xã Cồn Tiên nắm bắt clip ghi lại cảnh dòi lúc nhúc trong hộp xôi. Người dân phản ánh xôi mua tại cơ sở H.P..

Clip do người dân quay lại, phản ánh có dòi trong hộp xôi (Clip: Tạ Kỳ).

Qua nắm bắt, cơ quan chức năng xác định em N.T.N. (SN 2009), trú tại thôn Nam Tân, xã Cồn Tiên, mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp tại cơ sở H.P..

Em N. mang số xôi trên về nhà và cùng một số cháu nhỏ ăn hết 4 hộp, để dành hộp còn lại cho anh trai. Người anh sau khi ngủ dậy lấy xôi ra ăn phát hiện bên trong có dòi nên không sử dụng.

Ngay sau đó, em N.T.N. đưa hộp xôi đến cơ sở kinh doanh để phản ánh và được người bán tiếp nhận, hoàn trả tiền.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở kinh doanh thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Về các trường hợp ăn xôi được mua tại cơ sở kinh doanh H.P., đến nay chưa ghi nhận người nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.