Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội

Sự kiện đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra chiều 9/9/2025.
