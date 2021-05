Clip band giành Quán Quân The Band - Dolphins trong đêm chung kết toàn quốc

The Band sẽ là cuộc thi âm nhạc, sân chơi âm nhạc sẽ được thực hiện định kỳ 2 năm/lần dành cho giới trẻ tại Việt Nam. The Band mùa tới những yếu tố cốt lõi sẽ được giữ nguyên nhưng sẽ có thêm những yếu tố mới, bất ngờ và các bạn trẻ sẽ được đón nhận khi The Band mùa mới diễn ra.