Chuyện tình sau màn cầu hôn của cô gái với bạn trai gây sốt mạng xã hội

Khi quyết định cùng nhau tiến tới hôn nhân, Hằng Nga đã chủ động cầu hôn bạn trai, khiến anh hoàn toàn bất ngờ và vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
