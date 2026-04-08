Video
video cùng chuyên mục

Chuyến tàu xa xỉ nhất Ấn Độ

Tại Ấn Độ, tàu Maharajas' Express được xem là một trong những chuyến tàu xa xỉ nhất thế giới, với giá vé tới 26.800 USD/người.
Đọc thêm : Chuyến tàu xa xỉ nhất thế giới: 500 triệu đồng/người, sống như hoàng gia