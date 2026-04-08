Chuyến tàu xa xỉ nhất thế giới: 500 triệu đồng/người, sống như hoàng gia

Chuyến tàu xa xỉ nhất Ấn Độ

Ra mắt năm 2010, Maharajas' Express nhanh chóng trở thành biểu tượng của du lịch xa xỉ. Theo trang Visit The Globe, đoàn tàu được thiết kế nhằm tái hiện “sự huy hoàng của các vị vua Ấn Độ”, kết hợp giữa di sản hoàng gia và tiện nghi hiện đại, mang đến trải nghiệm “không chỉ là hành trình mà là cả một thế giới xa xỉ di động”.

Tàu gồm khoảng 23 toa, sức chứa hơn 80 hành khách, với đầy đủ tiện nghi như phòng ngủ riêng, nhà tắm khép kín, nhà hàng cao cấp, quầy bar và khu lounge (phòng chờ cao cấp).

Nhiều du khách mô tả đây là “khách sạn 5 sao trên đường ray”, nơi họ “gần như quên rằng mình đang ở trên một chuyến tàu”.

Điểm nhấn xa xỉ nhất của Maharajas' Express là Presidential Suite (phòng tổng thống), được thiết kế chiếm trọn một toa riêng biệt.

Hạng phòng này bao gồm phòng khách và khu ăn uống riêng, một phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, hai phòng tắm với đầy đủ tiện nghi. Không gian được bài trí theo phong cách hoàng gia Ấn Độ, với nội thất sang trọng, dịch vụ quản gia riêng và các tiện ích cao cấp.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, vé trên tàu Maharajas' Express được phân chia theo nhiều hạng phòng, dao động đáng kể tùy hành trình và thời điểm khởi hành. Cụ thể, hạng phòng thấp nhất (Deluxe Cabin) có giá từ khoảng 7.800 USD đến gần 9.000 USD/người (khoảng 205-237 triệu đồng).

Trong khi đó, hạng phòng cao cấp nhất - Presidential Suite - dao động từ khoảng 25.000 USD đến 26.800 USD/người (658-706 triệu đồng), tùy thuộc vào lịch trình và thời gian đặt chỗ.

Giá vé được thiết kế theo dạng trọn gói, bao gồm chi phí lưu trú trên tàu, toàn bộ bữa ăn theo tiêu chuẩn ẩm thực cao cấp, đồ uống (bao gồm một số loại rượu), các chuyến tham quan tại điểm dừng, hướng dẫn viên, phương tiện di chuyển ngoài tàu, phí vào cửa các điểm du lịch, cùng dịch vụ quản gia phục vụ riêng trong suốt hành trình.

Maharajas' Express không chạy theo tuyến cố định thông thường mà cung cấp nhiều hành trình được thiết kế sẵn, đi qua các điểm đến nổi bật như Delhi, Agra (Taj Mahal), Jaipur, Udaipur, Varanasi.

Theo Apsense, các tuyến như “Indian Splendour” (Vẻ đẹp rực rỡ của Ấn Độ) hay “Heritage of India” (Hành trình di sản Ấn Độ) đưa du khách khám phá các pháo đài, cung điện và di sản văn hóa đặc trưng của Ấn Độ.

Ngoài ra, hành khách còn được tham quan, quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, xem biểu diễn văn hóa, hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương trong các chuyến dừng chân.

Một trong những trải nghiệm được nhắc đến nhiều nhất là ẩm thực trên tàu. Theo tờ Times of India, Maharajas' Express sở hữu hai nhà hàng cao cấp là Mayur Mahal và Rang Mahal, phục vụ thực đơn đa dạng từ ẩm thực Ấn Độ truyền thống đến món Âu, kèm rượu vang và dịch vụ cá nhân hóa.

Các bữa ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn fine dining (ẩm thực cao cấp), với nhiều lựa chọn đặc biệt như thực đơn chay, kosher (chế độ ăn kiêng của người Do Thái) hay gluten-free (thực đơn không chứa gluten)...

Ngoài ra, mỗi cabin đều có quản gia riêng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách trong suốt hành trình.

Maharajas' Express được xem là trải nghiệm dành cho giới thượng lưu muốn “sống như hoàng gia”. Nhiều du khách đánh giá đây là “trải nghiệm một lần trong đời”, nơi họ được đắm chìm trong lịch sử, văn hóa và sự xa hoa của Ấn Độ.

Đoàn tàu cũng nhiều lần được vinh danh là “Tàu hỏa sang trọng hàng đầu thế giới” tại World Travel Awards, khẳng định vị thế trong ngành du lịch xa xỉ.

Ảnh: Maharajas' Express, Travelogy India, Railbookers, Finest Luxury Trains