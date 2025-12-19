Video
Chuyển làn bất cẩn, ô tô khách cà rụng gương xe container

Đường đông, nhiều xe to, nhưng tài xế chiếc ô tô khách quyết vượt lên trước, nên đã thực hiện một pha tạt đầu xe container cực kỳ nguy hiểm.
