Chuyển làn bất cẩn, ô tô khách cà rụng gương xe container

Tình huống diễn ra vào ngày 18/12 trên quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh do camera hành trình của xe chạy phía sau ô tô khách ghi lại (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Hình ảnh do camera của xe container ghi lại (Nguồn video: Giao thông văn minh).

"Xem trên video tôi thấy khoảng trống phía trước dù hẹp nhưng có vẻ vẫn đủ để ô tô khách lách sang trái mà không va chạm với xe container. Hình như tài xế cố ý cà gãy gương xe container", tài khoản Hoàng Nam bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáp lại, nick Thanh Dũng nhận xét: "Tài xế xe đầu kéo ngớt ga một tý cho ô tô khách chuyển làn thì cả hai bên cùng vui, đỡ thiệt hại. Biết là xe khách vượt ẩu, nhưng xe đầu kéo cũng cố chấp quá.

Tôi không nghĩ là cố tình tạt vỡ gương đâu, mà do khoảng trống không đủ nhưng xe khách cố vượt, nên lúc tới sát đuôi xe tải phía trước thì liều đánh lái. Xe khách hình như cũng vỡ cả mảng kính phía sau mà. Tôi nghĩ rằng chẳng ai cố ý tạo ra va chạm để bị thiệt hại như vậy".

Trong khi đó, thành viên Lê Chung nêu ý kiến trong một nhóm giao thông: "Xe container đang chở nặng thì phải giảm tốc độ từ từ chứ phanh đột ngột là hàng xô lên cabin; lúc đó, thì ai chịu thiệt hại? Tôi thấy lỗi lớn nhất vẫn là tài xế xe khách; muốn chuyển làn thì phải bật xi nhan xin đường rồi đợi người ra giảm tốc độ tới khi đủ khoảng trống hẵng vượt".

Tài khoản Quý Minh bổ sung: "Xe khách chuyển làn như vậy là sai rõ ràng rồi, nhưng đi đường này cũng ức chế mấy xe "rùa bò" 50-60km/h trong khi tốc độ tối đa là 90km/h. Gặp thêm xe tải đi đúng bên trong nữa thì khỏi vượt, cứ thế chạy rì rì phía sau thôi".

"Xe có "cam" chạy bám sát đuôi xe khách như vậy cũng rất nguy hiểm; nếu không may xảy ra sự cố với xe khách thì dễ liên hoàn lắm", tài khoản Minh Vũ nhận xét.

Về nguyên tắc an toàn, khi muốn chuyển làn, người điều khiển phương tiện cần quan sát các hướng xung quanh xe, từ bên trái, bên phải đến phía trước, phía sau thông qua các gương chiếu hậu để đảm bảo các hướng đều an toàn rồi mới bật xi-nhan để báo hiệu.

Sau khi bật xi-nhan, tài xế cần chú ý quan sát xung quanh xe một lần nữa để đảm bảo các xe khác nhận biết được dấu hiệu xin chuyển làn và giảm tốc độ để nhường đường.

Khi đủ điều kiện an toàn, tài xế cần cho xe chuyển làn dứt khoát, tạo khoảng cách đủ rộng để quan sát xe đi sau và giữ tốc độ hợp lý, ổn định, tránh tăng/giảm tốc bất ngờ. Khoảng cách an toàn được xác định khi tài xế có thể nhìn thấy xe phía sau nằm trọn trong gương chiếu hậu.

Nếu đường có nhiều làn thì người lái xe chú ý mỗi lần chỉ chuyển sang một làn, không chuyển nhiều làn cùng lúc, không chuyển làn khi phía trước, phía sau hoặc hai bên bị khuất tầm nhìn.