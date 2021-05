Chuyện chưa kể về kẻ bị truy nã trở thành cán bộ quản lý giáo dục

Đang là giáo viên một trường ở huyện, Lê Văn Nam (SN 1969, trú xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) dính líu đến 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Bị lộ, Nam bỏ quê, bỏ trường, bỏ ông bà ngoại nuôi mình từ tấm bé vào miền Nam. Là một kẻ bị truy nã, không hiểu Nam làm như thế nào để vào dạy hợp đồng sau đó leo dần lên Trưởng rồi Phó phòng đào tạo dạy nghề Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. Gã tội phạm bị truy nã sống với vỏ bọc là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục suốt 22 năm trời cho đến khi bị lực lượng truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vào cuối tháng 6 vừa qua.