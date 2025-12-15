Video
Chuyến bay đầu tiên chạm đất Long Thành

Chiều 15/12, sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, mở ra cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành cảng hàng không mới của Việt Nam.
