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Chuột gây kinh ngạc khi biết cách tránh bẫy dính

Chủ nhà đã giăng sẵn một loạt bẫy dính dày đặc để quyết tấm bắt được con chuột trong nhà. Tuy nhiên, con chuột đã rất thông minh khi biết cách vượt qua những chiếc bẫy dính này.
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