Tối ngày 29/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An và Báo Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn” kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017), tưởng nhớ sự cống hiến và hi sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn. Hàng nghìn người dân đã tới tham dự chương trình nghệ thuật này. Trước khi chương trình diễn ra, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương, dâng hoa tại mộ chung 13 TNXP Đại đội 317 và nhà tưởng niệm hơn 1.200 liệt sĩ đã ngã xuống trên cung đường giao thông huyết mạch này. Phát hiện Truông Bồn là tuyến đường vận tải quan trọng, đế quốc Mỹ tập trung bom đạn hòng hủy diệt cung đường này. Hàng nghìn cán bộ chiến sỹ, TNXP đã ngã xuống để bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch vốn được mệnh danh là "cửa tử" và viết nên huyền thoại Truông Bồn.