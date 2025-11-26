Video
video cùng chuyên mục

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt khi đám cháy bao trùm các tòa chung cư ở Hong Kong.
Đọc thêm : Biển lửa nhấn chìm khu chung cư Hong Kong