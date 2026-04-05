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Chú voi con mồ côi sà vào lòng người chăm sóc để ngủ

Đoạn video cho thấy chú voi non đã trở nên thân thiện với các nhân viên kiểm lâm, sà vào lòng của người chăm sóc để ngủ.
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