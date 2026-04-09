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Chủ tịch VIB chia sẻ với cổ đông về chiến lược kinh doanh

Trả lời chất vấn cổ đông khi năm 2024-2025 chưa hoàn thành kế hoạch, ông Đặng Khắc Vỹ khẳng định 2 năm qua không hề thất bại, mà là chủ động dừng lại để tạo đà bật lên.
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