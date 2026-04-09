Sếp VIB nói lý do rót tiền vào một mảng 2 năm dù mảng này "ít sexy"

Tại kỳ họp cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB, mã chứng khoán: VIB) mới diễn ra, một cổ đông đã chất vấn lãnh đạo VIB khi hai năm 2024 và 2025 đều chưa đạt được mục tiêu đề ra, dù vẫn rất tin tưởng vào chiến lược của ngân hàng. Cụ thể, năm 2025, lợi nhuận của ngân hàng chỉ tăng khoảng 1%.

Trả lời, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB - cho biết thị trường hiện nay phân hóa rất rõ: Một nhóm ngân hàng tập trung vào khách hàng lợi suất cao (high return), cho vay với lãi suất 13-15%/năm. Nhóm còn lại, trong đó có VIB, tập trung vào bán lẻ.

Trong khi đó, giai đoạn 2022-2025, mảng bán lẻ gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp bất động sản vay với lãi suất 13-15%, thì lãi suất cho vay bán lẻ của chỉ khoảng 5,9-7,9%. Trước năm 2023, lãi suất bán lẻ có thể ở mức 11-13% nhưng sau đó giảm rất mạnh. Điều này ảnh hưởng lớn đến biên lợi nhuận (NIM). Do đó, ngân hàng nhấn mạnh đã phải đẩy mạnh nguồn thu từ phí dịch vụ, các mảng phí đều tăng 15-25%.

Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ chia sẻ với cổ đông về chiến lược kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng cũng chủ động tăng trích lập dự phòng, đặc biệt với mảng bán lẻ, theo quy định mới. Trong đó, tài sản như ô tô có thể phải trích lập 100% sau một năm, bất động sản sau 24 tháng cũng phải trích lập 100%.

Dù tài sản bảo đảm vẫn tốt, các quy định này vẫn tác động lớn đến lợi nhuận. Do đó, việc không đạt kế hoạch là có nguyên nhân từ biến động vĩ mô, chính sách và chiến lược điều chỉnh.

Chủ tịch nhà băng vẫn khẳng định không quá lo ngại trong ngắn hạn. Trong chiến lược dài hạn (VIB 2.0 giai đoạn 2017-2026), với ROE trung bình khoảng 23%, so với 13-14% của ngành thì 1-2 năm chững lại là nằm trong biên độ chấp nhận được.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB, bổ sung: "Bán lẻ tuy không “sexy”, nhưng VIB chọn cho vay bán lẻ vì có thể ngủ ngon”. Thay vì cho vay vào các mảng tỷ suất sinh lời cao đi kèm rủi ro lớn, thì có những lúc không biết bao giờ mới lấy lại được.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB (Ảnh: BTC).

Cũng chia sẻ với cổ đông về chiến lược và năng lực cốt lõi, năm 2026 theo lãnh đạo ngân hàng vẫn còn nhiều rủi ro, đặc biệt là biến động lãi suất liên ngân hàng rất khó dự báo. Sau nhiều năm, ngân hàng cho biết đã xây dựng được năng lực dự báo và thích ứng; cá thể hóa sản phẩm, tăng thu nhập từ dịch vụ...

“Chúng tôi tin rằng những năng lực này sẽ giúp ngân hàng phát triển trong giai đoạn tới. Hai năm vừa qua không phải là thất bại, mà là giai đoạn tạm dừng để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Trong thực tế, bất kỳ tổ chức nào cũng có chu kỳ, đó là 5-7 năm tăng trưởng mạnh, sau đó có 1-2 năm điều chỉnh, rồi tiếp tục đi lên. Đây là quy luật bình thường”, ông Vỹ nói.

