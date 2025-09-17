Video
Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa

Sáng 17/9, TAND TPHCM xét xử ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch Tập đoàn Asanzo) cùng đồng phạm về tội buôn lậu, trốn thuế với số tiền bị cáo buộc hơn 15,7 tỷ đồng.
