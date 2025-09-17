Sáng 17/9, TAND TPHCM xét xử ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch Tập đoàn Asanzo) cùng đồng phạm về tội buôn lậu, trốn thuế với số tiền bị cáo buộc hơn 15,7 tỷ đồng.