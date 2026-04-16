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Chủ tịch Phát Đạt nói về đề xuất di dời Đại học Bách khoa TPHCM

Chủ tịch Phát Đạt khẳng định việc di đời Đại học Bách Khoa hoặc tất cả các đại học, cao đẳng, bệnh viện là chủ trương của Chính phủ.
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