Lãi suất tăng, đại gia Phát Đạt tính tăng vốn, bán dự án để giảm áp lực

Kế hoạch ứng phó với lãi suất tăng

Tại cuộc họp cổ đông sáng nay (16/4), ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - đã nêu quan điểm liên quan tới vấn đề lãi suất gia tăng và hành động của doanh nghiệp.

Theo ông, công ty có kế hoạch ứng phó bằng cách tăng vốn, tiếp tục chuyển nhượng nhiều dự án để giảm bớt áp lực vay vốn, tập trung nguồn tiền phát triển các dự án khác. Vị này cũng thừa nhận hiện nay nhiều ngân hàng hết room (hết hạn mức cho vay), lãi suất tăng.

Thực hiện chủ trương này, năm nay, công ty có kế hoạch huy động tối đa gần 2.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:5. Số tiền thu được phần lớn được doanh nghiệp tính toán để thực hiện dự án (1.550 tỷ đồng), bằng cách góp vốn mua cổ phần một doanh nghiệp có dự án ven sông Hàn (Đà Nẵng) và mua cổ phần công ty là chủ đầu tư một dự án tại Cách Mạng Tháng Tám, TPHCM.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm nay, doanh thu đạt 8.830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 868 tỷ đồng năm nay, lần lượt gấp 6,7 lần và 1,6 lần so với thực hiện năm trước.

Đề xuất nhiều dự án BT

Trao đổi với cổ đông, lãnh đạo công ty cho biết thị trường TPHCM và Đồng Nai sẽ là trụ cột phát triển trong thời gian tới. Cập nhật mới nhất, doanh nghiệp vừa trúng đấu giá 2 dự án tại Biên Hòa (Đồng Nai) và đang đề xuất 2 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tại TPHCM với tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng.

Việc tập trung vào các dự án BT cũng là lý do khiến công ty buộc phải tăng vốn khi áp lực lãi suất tăng cao. Nếu thực hiện các dự án BT thì công ty cần chứng minh 15-20% vốn chủ sở hữu. Cũng tại cuộc họp, ông Đạt thừa nhận dự án BT Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) có thể sẽ chấm dứt sau nhiều năm chưa thể triển khai.

Ngoài việc phát triển theo chiến lược tham gia dự án BT, với khu công nghiệp, lãnh đạo Phát Đạt nói có thể tham gia đấu giá các dự án vài trăm hecta tại Quảng Ngãi, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Trong phiên họp, cổ đông cũng quan tâm đặc biệt tới đề xuất di dời và quy hoạch lại đất Đại học Bách Khoa (TPHCM) của Phát Đạt hồi tháng 3 năm nay. Theo kiến nghị từ doanh nghiệp, việc di dời trường về Làng Đại học Thủ Đức là góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục, giảm áp lực giao thông nội đô, mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển giáo dục theo hướng bền vững.

Nói về đề xuất này, chủ tịch Phát Đạt khẳng định việc di dời Đại học Bách Khoa hoặc tất cả đại học, cao đẳng, bệnh viện là chủ trương của Chính phủ. Công ty tham gia theo đúng chủ trương của chính quyền, được quyền đề xuất, còn duyệt hay không thì là do cơ quan chức năng. Nếu Phát Đạt không di dời thì cũng có doanh nghiệp khác thực hiện.

Ông Đạt nói thấy cần thiết phải di dời các trường đại học, nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí cho sinh viên, tạo điều kiện cơ sở vật chất để sinh viên tiếp cận nền văn minh mới.