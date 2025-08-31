Video
Chú sóc bị say rượu vì ăn quá nhiều trái cây lên men

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú sóc say rượu do ăn phải trái cây lên men khiến người xem phải bật cười.
